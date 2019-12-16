المشاركون في مؤتمر المرأة بحضرموت يتوزعون إلى مجموعات عمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

وزع المشاركون في مؤتمر المرأة بحضرموت الذي بدأ أعماله اليوم الاثنين بالمكلا إلى مجموعات عمل لمناقشة أوراق العمل المقدمة لمحوري الاجتماعي والتعليمي.

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وكانت الدكتورة رجاء محمد مطلق استاذ مساعد بكلية البنات سيئون قد قدمت في المحور التعليمي للمؤتمر ورقة عمل بعنوان "المرأة والنهوض بالتعليم" تناولت فيها بالأرقام والبيانات مؤشرات التعليم في حضرموت ومقارنات النمو.

و ينعقد المؤتمر الذي تقيمه السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بدعم من مشروع دعم الاستقرار في اليمن (SSPY) وبرنامج الحكم الرشيد (GGC) التابعتان للوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) على مدى يومين تحت شعار (المرأة شريك البناء والتنمية والسلام) بمشاركة 300 شخصية يمثلون مختلف مديريات حضرموت ساحلًا وواديًا وصحراء، والقيادات الفاعلة من أجهزة السلطة التنفيذية وأطياف المجتمع المدني والناشطين الداعمين لقضايا المرأة.