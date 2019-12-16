شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : حدث فلكي مرعب يخيم على المدن اليمنية.. والجوبي يكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني أحمد محسن الجوبي، عن موعد كسوف الشمس أو ما أسماها بـ(البداية والنهاية) في كافة المدن اليمنية وبعض مدن الشرق الأوسط.

جديد "الخليج 365"

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وقال الفلكي الجوبي ، في منشور له على صفحته بفيس بوك، ورافقها جدول توضيحي بأوقات الكسوف المتوقع ، إن يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019م سيحدث كسوف حلقي للشمس على قارة آسيا لمدة 3 ساعات و26 دقيقة.

وأكد الفلكي اليمني بأن الكسوف سيستمر بقرص الشمس لمدة 3 دقائق و 40 ثانية كحد أقصى وكذلك سيكون كسوفا جزئيا على قارة آسيا وأجزاء من قارة افريقيا واستراليا لمدة 5 ساعات و 35 دقيقة.

وقال الجوبي ان الكسوف الجزئي عالمياً يبدأ الساعة 5:29:43 صباحا وينتهي الساعة 11:05:36 قبل الظهر ويبدأ الحلقي الساعة 6:24:36 صباحا وينتهي 10:00:53 صباحا.

وأأشار إلى أن مركز الكسوف الحلقي على سومطرة سيكون الساعة 8:17:36 صباحا (بتوقيت مكة المكرمة) .