عـــــاجل : حدث فلكي مرعب يخيم على المدن اليمنية.. والجوبي يكشف التفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني أحمد محسن الجوبي، عن موعد كسوف الشمس أو ما أسماها بـ(البداية والنهاية) في كافة المدن اليمنية وبعض مدن الشرق الأوسط.
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وقال الفلكي الجوبي ، في منشور له على صفحته بفيس بوك، ورافقها جدول توضيحي بأوقات الكسوف المتوقع ، إن يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019م سيحدث كسوف حلقي للشمس على قارة آسيا لمدة 3 ساعات و26 دقيقة.
وأكد الفلكي اليمني بأن الكسوف سيستمر بقرص الشمس لمدة 3 دقائق و 40 ثانية كحد أقصى وكذلك سيكون كسوفا جزئيا على قارة آسيا وأجزاء من قارة افريقيا واستراليا لمدة 5 ساعات و 35 دقيقة.
وقال الجوبي ان الكسوف الجزئي عالمياً يبدأ الساعة 5:29:43 صباحا وينتهي الساعة 11:05:36 قبل الظهر ويبدأ الحلقي الساعة 6:24:36 صباحا وينتهي 10:00:53 صباحا.
وأأشار إلى أن مركز الكسوف الحلقي على سومطرة سيكون الساعة 8:17:36 صباحا (بتوقيت مكة المكرمة) .
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