شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــاجل : الرئيس هادي يفاجئ الجميع ويصدر قرار عسكري حاسم.. وهذا ما جاء فيه (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قرارا جديدا رقم (46) لسنة 2019م قضى بتعيين قضاة للمحاكم العسكرية . وفيما يلي صورة لقرار رئيس الجمهورية: جديد "الخليج 365" Advertisements

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