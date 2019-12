شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن خبر عاجل الان بالفيديو والصور عراقيون يعدمون محمد بن سلمان وطحنون بن زايد ويدوسون علم أمريكا وإسرائيل بأقدامهم..تفاصيل حصرية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم -

شهدت العاصمة العراقية، بغداد، أمس السبت، تظاهرة احتجاجية رداً على العقوبات الأمريكية التي استهدفت 4 عراقيين، بينهم 3 من قادة الحشد الشعبي ورجل أعمال.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة المحتجين وهم يدوسون أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل بأرجلهم، ملوحين بالأعلام العراقية، كما نصبوا “مشانق رمزية” لعدد من القادة الخليجيين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران وحلفائها في العراق من “رد حاسم”، على خلفية استهداف قواعد عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية، كان آخرها هجوم صاروخي على قاعدة قرب مطار بغداد.

ومن جانبه أصدر عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي المستقيل، اليوم الأحد، بيانا بشأن إهانة أعلام وصور زعماء دول في التظاهرات العراقية.

وأعرب عبد المهدي في بيانه، الذي نشره موقع “السومرية نيو” العراقي، عن استنكاره ورفضه إهانة أعلام وصور زعماء دول تربطها علاقات مع العراق.



وتابع قائلا “جميع هذه الممارسات مضرة بالعراق وشعبه”.

وقال رئيس الوزراء المستقيل: “نحن نرفض ونستنكر إدراج أسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة لها تاريخها ودورها السياسي في محاربة داعش في قوائم عقوبات وممنوعات، من قبل دول لنا معها علاقات واتفاقات”.

وأردف “نرفض ونستنكر إهانة أعلام وصور زعماء لدول لنا معها علاقات واتفاقات من قبل متظاهرين عراقيين، أو إهانة متظاهرين آخرين لأسماء وصور شخصيات عراقية معروفة”.

#IRAQ — AAH, led by Qais al-Khazali, organized anti-US Treasury sanctions demonstration in #Baghdad symbolizing death threats to Saudi King Salman, Crown Prince MbS, and Emirati Crown Prince MbZ. pic.twitter.com/v88w2bZtZ8