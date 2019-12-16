الحضرمي يؤكد لسفراء الدول الخمس الكبرى جدية الحكومة في تنفيذ إتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية محمد الحضرمي حرص الحكومة على التنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق الرياض وفقا لنصوص ومضامين بنوده لما يمثله ذلك من نقطة تحول كبيرة للمحافظة على الثوابت الوطنية وعلى رأسها امن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية، وتوحيد الجهود ورأب الصدع من اجل التصدي للمشروع الحوثي الإيراني وإحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الإثنين، سفراء مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن المعتمدين لدى بلادنا، لمناقشة المستجدات على الساحة اليمنية لاسيما مسار تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي .

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واستعرض وزير الخارجية جهود الحكومة لتطبيع الاوضاع في عدن والمحافظات الاخرى وصرف مرتبات قطاعي الجيش والامن وموظفي الخدمة المدنية، وتغطية الفاتورة الباهظة لتمويل محطات الكهرباء بالوقود، والخطوات المتخذة لتنفيذ الاستحقاقات المزمنة لاتفاق الرياض.

واشار الوزير الحضرمي الى ان هناك فريقين مشتركين للمتابعة والتنسيق المشترك من اجل متابعة تنفيذ الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض.

واشاد الوزير الحضرمي بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة الرامية لتحويل اتفاق الرياض من نصوص مكتوبة الى واقع على الارض، ودعمها للحكومة الشرعية..منوها بالثقة العالية من قبل الحكومة للدور البارز والضامن للمملكة في تنفيذ الاتفاق.

بدورهم، اعرب السفراء عن دعم بلدانهم للحكومة الشرعية ولتنفيذ اتفاق الرياض..مثمنين الخطوات التي اتخذتها الحكومة في قطاعي الخدمات والمرتبات..مشددين على ضرورة تظافر جهود الجميع للدفع بوتيرة تنفيذ الاتفاق كون ذلك سيخدم مسار السلام الدائم في اليمن.