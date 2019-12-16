سلمان للإغاثة يوزع مساعدات اغاثية وإنسانية في عدد من المحافظات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 الخليج 365 - عدن وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية ، اليوم، مواد إيوائية شملت 1,829 حقيبة شتوية في محافظات صنعاء، وعدن، ومأرب، والمهرة، وشبوة، والجوف، والضالع، استفاد منها 11,803 أفراد.

Advertisements كما وزع المركز 4,875 كرتون تمور للأسر المتضررة في مديريات صالة والقاهرة والمظفر والريف بمحافظة تعز . ودشن المركز في محافظة المهرة، مشروع الحقيبة الشتوية مستهدفًا 3,000 فرد، في مديريتي المسيلة وسيحوت التابعة للمهرة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية.

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