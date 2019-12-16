مؤتمر المرأة بحضرموت يستأنف أعماله بمحورين عن المجال القانوني والسياسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

استئأنف مؤتمر المرأة في حضرموت جلسات أعماله، اليوم، باستعراض محورين أحدهما القانوني فيما يتعلق بوضع المرأة في التشريعات الوطنية والآخر مجال التمكين السياسي.



وتناولت ورقة العمل للمحور القانوني الذي قدمته القاضية "فائزة صالح باحمدين" والمحامية" ضياء صالح العويني" اوضاع المرأة في التشريعات الوطنيه وما أعطته من حقوق وواجبات لها بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها، فيما تطرق المحور السياسي الذي قدم ورقته الأستاذة "امل محفوظ باقرين" التمكين السياسي للمرأة ومشاركتها في العملية السياسية والانتخابات ، وتحليل اوضاعها بين القوة والضعف والفرص التي أمامها، ومشاركة المرأة الحضرمية في الوظائف السياسية مقدمة بعض قصص النجاح في هذا الجانب.

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وكان المشاركون في المؤتمر قد توزعوا إلى مجموعات عمل بعد الانتهاء من جلسة الاستماع للمحور الاجتماعي والتعليمي.

ويذكر أن مؤتمر المرأة في حضرموت قد بدأ أعماله، اليوم، بمشاركة 300 شخصية يمثلون مختلف مديريات حضرموت ساحلًا وواديًا وصحراء، والقيادات الفاعلة من أجهزة السلطة التنفيذية وأطياف المجتمع المدني والناشطين الداعمين لقضايا المرأة.

وتقيم المؤتمر على مدي يومين بالمكلا السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بدعم من مشروع دعم الاستقرار في اليمن (SSPY) وبرنامج الحكم الرشيد (GGC) التابعتان للوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) على مدى يومين تحت شعار (المرأة شريك البناء والتنمية والسلام).