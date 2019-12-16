محافظ تعز يكرم السفير الكوري الجنوبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 الخليج 365 - تعز كرمت السلطة المحلية بمحافظة تعز، اليوم، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدی بلادنا باك وونج شول، تقديرا لدور السفير وبلاده في دعم القطاع الصحي، وتأهيل مستشفی خليفه بمديرية التربة بمحافظة تعز، بتكلفة 500 الف دولار.

Advertisements وأشاد محافظ تعز نبيل شمسان، ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، بالدعم الكوري للقطاع الصحي ودور السفير في هذا الاتجاه، وتطلعا إلی المزيد من الدعم للقطاع الصحي ومساندة جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع في مختلف القطاعات. حضر حفل التكريم وكيل محافظة تعز للشؤن الصحية الدكتوره ايلان عبدالحق.

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