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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لملس يفتتح ورشة عمل لمراجعة دليل التوعية بمخاطر الألغام في المدارس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
الخليج 365 - عدن
افتتح وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، اليوم، ورشة العمل الخاصة بمراجعة وإعلان دليل التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب في المدارس، التي نظمها قطاع التدريب والتأهيل بالوزارة بالشراكة مع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بمحافظة عدن، بدعم منظمة اليونسيف.
وأكد الوزير لملس، حرص الوزارة على حماية الأطفال ممن هم في سن التعليم من مخاطر الألغام..مشيرا إلى أن الوزارة تبنت وضع برنامج للتوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب وفق منهجية تعتمد على المدرسة، و تماشيا مع خطة الاستجابة الإنسانية السنوية لليمن للعام ٢٠١٨، وبالتعاون مع منظمة اليونسيف لإيصال رسائل توعوية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب إلى ملايين الأطفال عبر المدرسة.
وأشار الوزير لملس، الى اعتماد إعداد دليل لتلبية احتياجات ميسري التوعية على مختلف المستويات، وبما يمكنهم من تنفيذ جلسات التوعية في إطار ورش ميسري التوعية باعتبار أن التوعية حق إنساني وواجب ديني ووطني.
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