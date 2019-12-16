الأرصاد يتوقع انخفاض في درجات الحرارة الصغرى في هذه المناطق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، انخفاض طفيف في درجات الحرارة الصغرى على اغلب المناطق الجبلية ما بين درجة إلى درجتين مئويتين.



و أشار المركز أن الانخفاض سيكون أكثر من ذلك خلال الثلاث الأيام القادمة.

حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون أول 2019

المرتفعات والهضاب الداخلية

– طقس صحو إلى غائم جزئيا و بارد أثناء المساء و الصباح الباكر.

– من المتوقع أن تتشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات (حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز).

– طقس غائم جزئيا أثناء النهار، مع احتمال تكون السحب الركامية و هطول أمطار خفيفة على أجزاء من المرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهر.

المناطق الساحلية

السواحل الجنوبية والشرقية

– طقس غائم جزئيا إلى غائم.

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– احتمال هطول أمطار خفيفة و تشكل الشابورة المائية على الأجزاء الداخلية المحاذية لها، خاصة المهرة و حضرموت.

– الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين (10 – 20) عقدة.

السواحل الغربية

– طقس غائم جزئيا.

– الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة، تتراوح سرعتها بين (12 – 28) عقدة، مثيرة للأتربة و الرمال.

المناطق الصحراوية

– طقس صحو إلى غائم جزئيا.

– الرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين (10 – 25) عقدة، مثيرة للأتربة و الرمال.

ارخبيل سقطرى

– طقس غائم جزئياً بوجه عام.

– الرياح شمالية شرقية معتدلة، تتراوح سرعتها بين (10 – 18) عقدة.