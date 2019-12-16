الأرصاد يتوقع انخفاض في درجات الحرارة الصغرى في هذه المناطق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، انخفاض طفيف في درجات الحرارة الصغرى على اغلب المناطق الجبلية ما بين درجة إلى درجتين مئويتين.
و أشار المركز أن الانخفاض سيكون أكثر من ذلك خلال الثلاث الأيام القادمة.
حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون أول 2019
المرتفعات والهضاب الداخلية
– طقس صحو إلى غائم جزئيا و بارد أثناء المساء و الصباح الباكر.
– من المتوقع أن تتشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات (حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز).
– طقس غائم جزئيا أثناء النهار، مع احتمال تكون السحب الركامية و هطول أمطار خفيفة على أجزاء من المرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهر.
المناطق الساحلية
السواحل الجنوبية والشرقية
– طقس غائم جزئيا إلى غائم.
– احتمال هطول أمطار خفيفة و تشكل الشابورة المائية على الأجزاء الداخلية المحاذية لها، خاصة المهرة و حضرموت.
– الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين (10 – 20) عقدة.
السواحل الغربية
– طقس غائم جزئيا.
– الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة، تتراوح سرعتها بين (12 – 28) عقدة، مثيرة للأتربة و الرمال.
المناطق الصحراوية
– طقس صحو إلى غائم جزئيا.
– الرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين (10 – 25) عقدة، مثيرة للأتربة و الرمال.
ارخبيل سقطرى
– طقس غائم جزئياً بوجه عام.
– الرياح شمالية شرقية معتدلة، تتراوح سرعتها بين (10 – 18) عقدة.
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