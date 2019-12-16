شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الميليشيات تواصل حفر الخنادق وإستحداث المتارس في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تواصل مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الاستحداثات القتالية وسلسلة أعمال التصعيد والانتهاكات اليومية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة ومديريات الساحل الغربي.

وتتزامن هذه الإستحداثات مع إستمرار الميليشيات في شن الهجمات ومحاولات التسلل وأعمال القصف والاستهداف العشوائي للأحياء السكنية جنوب مشرق مركز المديرية بمدينة التحيتا وفي منطقة الجبلية ومنطقة الفازة، تواصلت عمليات الحفر والتحشيد. Advertisements ونقل موقع نيوز يمن الإخباري عن مصادر محلية إن المليشيات الحوثية تقوم بحفر الأنفاق والخنادق واستحداث مواقع جديدة في أطراف المديرية. كما تقوم المليشيات بالدفع بمجاميع مسلحة إلى المواقع المستحدثة في منطقة الشبيلية شرق مدينة التحيتا. وعلاوة على ذلك تقوم بالتحشيد والتجميع لأعداد كبيرة من المسلحين في منطقة السويق والقرى المجاورة لها. وكانت مشاهد مصورة أظهرت لقطات جوية لعمليات حفر وتوسيع الخنادق في أطراف المديرية الساحلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الميليشيات تواصل حفر الخنادق وإستحداث المتارس في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.