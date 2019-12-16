تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غداً الثلاثاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكلا ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غداً الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019م، حيث سيكون سير الرحلات - بمشيئة الله تعالى - كالتالي :

رقم الرحله :607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 0215 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا . رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1600 مساء. الوصول: 1845 مساء. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 854. خط الرحله : عدن- مومباي. Advertisements الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 1400 ظهرا. رقم الرحله :855. خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع : 1500 عصرا. (توقيت مومباي) الوصول: 1630 مساء. رقم الرحله : 506. خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع : 1730 مساء. الوصول: 1930 مساء. رقم الرحله :507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع : 2030 مساء. (توقيت جده) الوصول: 2230 مساء. رقم الرحله :600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 2330 مساء. الوصول: 0200 فجر اليوم التالي الاربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019م.

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