- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجاة قائد بارز في الحزام الأمني من محاولة إغتيال بأبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
أبين - الخليج 365
قالت مصادر أمنية، أن قائد نقطة "دوفس" التابعة للحزام الأمني، محمد الكلدي، نجا اليوم الإثنين من محاولة إغتيال برصاص مجهولين في أحد مرافقيه .
وذكرت المصادر، أن الكلدي تعرض لمحاولة اغتيال، في منطقة وادي حسان .. لافتاً إلى أنه المسلحين نصبوا كميناً لـ"الكلدي" بوادي حسان، وأطلقوا وابلاً من الرصاص على سيارته أثناء عودته من منطقة الشيخ عبدالله الساحلية بمديرية زنجبار .
وأكدت المصادر أن الكلدي لم يصب خلال الحادثة فيما أصيب مرافقه زكريا محمد السعدي، ونقل على الفور لتلقي العلاج في مستشفى بمدينة جعار.
كانت هذه تفاصيل خبر نجاة قائد بارز في الحزام الأمني من محاولة إغتيال بأبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.