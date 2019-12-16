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نجاة قائد بارز في الحزام الأمني من محاولة إغتيال بأبين

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أبين - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

نجاة قائد بارز في الحزام الأمني من محاولة إغتيال بأبين

أبين - الخليج 365

قالت مصادر أمنية، أن قائد نقطة "دوفس" التابعة للحزام الأمني، محمد الكلدي، نجا اليوم الإثنين من محاولة إغتيال برصاص مجهولين في أحد مرافقيه .

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وذكرت المصادر، أن الكلدي تعرض لمحاولة اغتيال، في منطقة وادي حسان .. لافتاً إلى أنه المسلحين نصبوا كميناً لـ"الكلدي" بوادي حسان، وأطلقوا وابلاً من الرصاص على سيارته أثناء عودته من منطقة الشيخ عبدالله الساحلية بمديرية زنجبار .

 

وأكدت المصادر أن الكلدي لم يصب خلال الحادثة فيما أصيب مرافقه زكريا محمد السعدي، ونقل على الفور لتلقي العلاج في مستشفى بمدينة جعار.

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