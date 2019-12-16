بمناسبة اليوم العالمي للنظافة.. مأرب تنظم حفل تكريمي لعمال النظافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 - مأرب

اقيم بمحافظة مأرب ،اليوم، حفلا تكريميا لعمال وموظفي النظافة بالمحافظة، نظمته مجموعة محسن الخضر للتجارة والاستثمار احتفاء باليوم العالمي للنظافة تحت شعار(شكرا صناع الجمال).



Advertisements

وهدفت الفعالية التكريمية لعدد 462 عامل وعاملة وموظف نظافة، الى تحفيز العاملين من اجل رفع مستوى الاداء في اعمال النظافة والتحسين، والاسهام في خلق وعي مجتمعي مشارك ومساعد لعمال النظافة لخلق بيئة نظيفة وصحية، والتوعية باهمية الدور الهام والمؤثر في حياة المواطنين الذي يؤديه عمال النظافة و يجب ان ينال بموجبه عامل النظافة اعلى مراتب الاحترام والتقدير

وفي حفل التكريم عبر وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح عن اهمية هذه المبادرة التي تجسد شراكة القطاع الخاص مع القطاع الحكومية في رفع مستوى الخدمات العامة، وتعكس مدى استشعار مجموعة محسن الخضر الراعية للتكريم، لمسئوليتها المجتمعية تجاه المجتمع وتجاه المنظر الحضاري لعاصمة المحافظة والبيئة الصحية النظيفة للساكنين فيه.

وكانت قد القيت في الاحتفال كلمة عن صندوق النظافة والتحسين من قبل محمد السعيدي استعرض فيها انجازات الصندوق خلال الاشهر الماضية سواء في جوانب النظافة او جوانب التحسين او جوانب اعمال التطوير لاداء الصندوق وبناه التحتية، كما تطرقت الكلمة الى خطط واهداف الصندوق التي يعتزم تنفيذها خلال العام المقبل 2020م والتوسع في اعمال النظافة الى مناطق واحياء جديدة واستكمال اعمال التحسين في رصف الشوارع واعمال التشجير للجزر الوسطية والحدائق العامة والمصالح الحكومية.