أمين العاصمة يشيد بجهود مركز "مسام" لنزع الالغام في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 - مأرب

اشاد وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبد الغني جميل بزيارة، بجهود القائمين على مركز "مسام" لنزع الالغام في اليمن.. معبرا عن شكره للمملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامين ،على ما يقدموه من دعم لابناء الشعب اليمني في مختلف الجوانب من بينها تمويل ودعم مشروع نزع الألغام التي تزرعها مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقال أمين العاصمة خلال زيارته ،اليوم ، مركز مسام لنزع الألغام في محافظة مأرب "من المفارقات النادرة أن لدينا مشروعان قائمان في نفس اللحظة؛ أحدهما يصنع الألغام والمفخخات ويزرعها ليحصد أرواح ابناء الشعب اليمني بدعم إيراني، ولدينا مشروع (مسام)بدعم من الأشقاء في المملكة يعمل على نزع هذه الألغام لإنقاذ الناس وتجنيبهم مخاطرها".

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وترحم أمين العاصمة على أرواح الشهداء من خبراء وأفراد المركز، الذين ضحوا بانفسهم وهم يؤدون عملهم لانقاذ حياة الناس.

من جهته عبر مدير مركز مسام لنزع الألغام الخبير أسامة القصيبي عن سعادته لزيارة وزير الدولة أمين العاصمة..مشيرا الى أن خبراء وأفراد المركز مستمرون في تقديم واجبهم الإنساني تجاه إخوانهم من أبناء الشعب اليمني.

بدوره قدم مدير المركز الوطني لنزع الألغام، العميد أمين العقيلي، شرحا موجزا عن مهام وميادين عمل فرق نزع الألغام في مركز "مسام" والفرق التابعة للمركز الوطني.