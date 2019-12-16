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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية قطر: لن ندير ظهرنا لتركيا من أجل حل الخلاف الخليجي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن محادثات جرت في الآونة الأخيرة كسرت جمودا استمر لفترة طويلة مع السعودية، وإن الدوحة مستعدة لدراسة مطالب خصومها في الخلاف الخليجي، لكنها لن تدير ظهرها لحليفتها تركيا.
وقال الشيخ محمد لقناة (سي.إن.إن) أمس الأحد: ”كسرنا جمود عدم التواصل ببدء التواصل مع السعوديين“.
وأضاف: ”نريد فهم الشكاوى. نريد دراستها وتقييمها وبحث الحلول التي يمكن أن تحمينا في المستقبل من أي أزمة أخرى محتملة“ دون أن يتطرق إلى ذكر التنازلات التي يمكن أن تقدمها بلاده.
وتابع: ”نحن دولة صغيرة، وسنبقى ممتنون للدول التي وقفت معنا في أزمتنا، ولن ندير ظهرنا لهم“.
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