استجابة تفتتح مخيم السلام للنازحين بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 - الجوف: خاص

افتتح اليوم وبحضور وكيل السلطة المحلية المهندس عمر الحاشدي مخيم السلام للنازحين بمحافظة الجوف.



هذا ويضم المخيم مائة وحدة سكنية تضم كل وحدة غرفتين ومطبخ وحمام بالإضافة إلى المسجد ومساحات صديقة للأطفال.

وفي حفل الافتتاح أعرب المهندس عمر الحاشدي عن امتنانه وعظيم شكره لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية ومؤسسة إستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية على مابذلوه من جهود في نجاح هذا المخيم والذي يأوي عدد كبير من النازحين في محافظة الجوف.

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وأوضح الحاشدي الدور الذي تقوم به دولة الكويت الشقيقة ممثلة بأميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح في دعم ومساندة أشقائهم اليمنيين من السابق وفي ظل هذه الظروف التي يمر بها الشعب اليمني معربا عن شكرة لهذا العمل الكبير الذي يخدم محافظة الجوف بشكل عام.

من جانب آخر قال المهندس طارق لكمان المدير التنفيذي لمؤسسة إستجابة أن هذا المخيم هو الأول في محافظة الجوف كمخيم نظامي صصم وفق معايير الدولية في إنشاء المخيمات للنازحين حيث زود هذا المخيم بكافة الخدمات الأساسية كالتمديدات الكهربائية والصرف الصحي و نهدف من خلال هذا المشروع إلى توفير حياة أفضل للنازحين وتخفيف معاناة ومآسي النزوح.

وأردف قائلا : نشكر كل من سعى وشارك في إنجاز هذا المشروع الكبير ونخص منهم جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية وكذا السلطة المحلية بالمحافظة.

حضر التدشين الأستاذة نسيبة الغساني مديرة مكتب إقليم سبأ والاخ محمد سليم مدير المشاريع بمكتب استجابة مأرب والأستاذ عبدالله جماله مندوب إقليم سبأ والشخصيات الاجتماعية وجمع من المستفيدين.