قائد التحالف العربي في عدن : هناك صعوبات ولكننا قادرون على تنفيذ إتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد قائد التحالف العربي في العاصمة عدن، العميد مجاهد العتيبي، أن التحالف قادر على تنفيذ إتفاق الرياض رغم الصعوبات التي يواجهونها .



وأضاف خلال كلمته اليوم، في ورشة عمل(إتفاق الرياض..الأهمية والدلالة)التي اقامتها جامعة عدن، "ان قيادة قوات التحالف العربي في عدن نعمل بكل جهد ونبذل الغالي والنفيس لتطبيق جميع بنود إتفاقية الرياض" .

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وأعترف العميد العتيبي، أن تنفيذ الإتفاق ليس بالأمر سهل ولكنه ليس صعب او مستحيل، وأستطرد، "هناك معوقات وصعوبات لكننا قادرون وبكل حزم وعزم على تذليل هذه الصعاب والعمل على تنفيذ جميع بنود إتفاقية الرياض وبإذن واحد احد سوف يأتي اليوم الذي نعود فيه ونرى اليمن كما عهدنا يمن سعيدا عربيا بإمتياز" .

واشاد قائد التحالف بدور جامعة عدن الريادي التنويري المعني بتوضيح ماهية إتفاق الرياض.

تناول المشاركون خلال الجلسة الأولى محورين اساسين وهما المحور - السياسي - العسكري - الإعلامي _ تناول فيه عدد من اوراق العمل وهي على النحو التالي " أهمية الجانب العسكري والامني في اتفاق الرياض وإبعاده " قدمها عميد كلية الحقوق الدكتور محمد صالح و " البعد السياسي لاتفاقية الرياض " للدكتور علوي مبلغ و "الإعلام ودوره في تعزيز ثقافة التسامح وقبول بالآخر والأصدقاء الإعلامية والإقليمية والدولية واتفاق الرياض " للدكتور محمد محمد عبدالهادي فيما استعرض ورقة العمل التي قدمها " صالح الذيباني " نشاط مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وما هي أهم النجاحات التي حققها المركز تجاه الشعب اليمني خلال الفترة الماضية .

وتم في الجلسة الثانية تناول المحور الاقتصادي الاجتماعي ، من خلال تناول اوراق عمل بعنوان " اتفاق الرياض يؤسس لسلام مستدام " للدكتور هدى علي علوي ، و" أهمية التكامل في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية لنجاح الرياض " محمد بن ه‍ُمام " ، و" رؤية لتحويل اتفاق الرياض التاريخي كمدخل لمعافاة الاقتصاد والنهوض بالتنمية الدكتور " محمد عمر باناجة " و أهمية اتفاق الرياض في تعزيز قيم المواطنة والسلم الاجتماعي قدمها الدكتور" عبدالحكيم بلقيس"