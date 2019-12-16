الحكومة الصومالية تستعين بكاميرات لتعزيز أمن العاصمة مقديشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

مهد محمد علي

بدأت حكومة الصومال الفيدرالية في تركيب كاميرات في بعض من أجزاء العاصمة الصومالية مقديشو.



وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين الأمن وفقًا لمسؤولين أمنيين صوماليين كبار.

وقامت جماعة الشباب المسلحة في السابق بهجمات على شكل سيارات مفخخة وغيرها من العبوات الناسفة التي تستهدف الفنادق وغيرها من المناطق الاجتماعية الشائعة لدى المسؤولين الحكوميين.

Advertisements

وفي الأسبوع الماضي ، قُتل عشرة أشخاص وأصيب 11 آخرون عندما هاجم أربعة مسلحين من حركة الشباب يرتدون زي الشرطة فندقا يقع بالقرب من القصر الرئاسي.

ووضعت الحكومة الصومالية منذ ذلك الحين تدابير أمنية جديدة بالقرب من المنطقة لحماية القصر الرئاسي.