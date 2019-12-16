بالفيديو.. الكثيري يتفقد هيئة مستشفى سيئون العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

إطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم على اوضاع هيئة مستشفى سيئون العام.



وتعرف خلال جولته ومعه وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي ومدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان الدكتور هاني العمودي ورئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور انيس عيديد من رؤساء الأقسام المختلفة بالمستشفى على مستوى الخدمات العلاجية والصحية المقدمة للمرضى المترددين على تلك الاقسام .

كما استمع في جولته من قبل عدد من المرضى على مستوى الخدمات المقدمة وملاحظاتهم بشأنها .

وتعرف الوكيل ومرافقيه على سير العمل الجاري في بناء الدور الثاني بقسم الاطفال بالمستشفى حيث حث الجهة المنفذة سرعة إنجاز المشروع في الموعد المحدد بحسب المواصفات الهندسية المعدة للمشروع.

وفي سياق متصل ناقش اجتماع برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء ضم مدير عام الصحة ورئيس الهيئة وكوادر هيئة مستشفى سيئون اوضاع المستشفى واحتياجاته والاشكاليات التي تبرز أثناء العمل اليومي .

وجرى في الاجتماع التأكيد على رفع تصورات لتحسين وتطوير وتجويد الخدمة المقدمة في هذه المنشئة الصحية ، والعمل على حل المشكلات فيما بينهم البين ، ورفع تصور بقسم العمليات المسائية بما يعود النفع للمرضى .

رافقه في جولته نائب رئيس الهيئة لشؤون الفنية عماد باجبير ومدير المالية الوادي والصحراء عوض العيجم.

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