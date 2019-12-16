مفتاح يناقش مع وفد هيئة الاغاثة التركية(IHH) الاحتياجات الانسانية في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ،اليوم، مع فريق هيئة الاغاثة التركية(IHH) الذي يزور المحافظة برئاسة محمد فاروق ، الاحتياجات الانسانية في المحافظة.



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وخلال اللقاء استمع الوكيل مفتاح من رئيس الوفد الى شرح عن طبيعة الزيارة التي تستهدف تقييم الانشطة والبرامج الانسانية التي نفذتها خلال العام الجاري 2019م عبر شريكها المحلي جمعية الاصلاح الاجتماعي الخيرية، وتقييم الوضع الانساني والاحتياجات ومجالات التدخل الانساني.

وتطرق الوفد الى نوعية المساعدات الانسانية التي نفذتها في خلال الاشهر الماضية في مجال الاغاثة، والمياه والاصحاح البيئي، والصحة، والحماية الاجتماعية والتي تمثلت في كفالة 400 يتيم.

وثمن الوكيل مفتاح الدور الانساني الذي تقدمه هيئة الاغاثة التركية لتخفيف الاعباء عن النازحين في المحافظة التي استقبلت افواج كبيرة تفوق قدرة الاستيعاب ومستوى البنى التحتية والخدمات العامة المقدمة وبلغت اعداد المخيمات وتجمعات النازحين اكثر من ٨٠ مخيما وتجمعا سكانيا للنازحين يعيشون اوضاعا صعبة، في ظل دور انساني ضعيف للمنظمات الدولية..مشيراً الى حاجة المحافظة في تقديم تدخلات انسانية للمنظمات في مجال تطوير البنى التحتية والمشاريع ذات الاستدامة كالمياه والكهرباء وبناء المدارس والوحدات الصحية، والاصحاح البيئي والتدريب والتأهيل والتوعية، الى جانب مشاريع تحسين سبل المعيشة للنازحين والمجتمع المحلي وتوفير فرص العمل وادماجهم في التنمية والعجلة والاقتصادية وتحسين مستوى دخل الاسر.