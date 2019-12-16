شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : قبل قليل الإعلان عن اغتيال وزير الداخلية ( تفاصيل خطيرة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المتمرد خليفة حفتر عن إصابة وزير الداخلية في حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، فتحي باشاغا، جراء محاولة اغتيال تعرض لها في مدينة مصراتة.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة" التابعة لقوات المشير حفتر، فجر اليوم الاثنين، على صفحته في "فيسبوك"، نقلا عن "مصادر استخباراتية" خاصة به في مصراتة، ذكر أن موكب باشاغا تعرض لـ"وابل من الرصاص"، متهما قوات حكومة الوفاق بمحاولة التستر على الحادث وحجم الخسائر التي تكبدتها من خلال إعلان النفير العام في المدينة.

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ولم تصدر حكومة الوفاق أي تعليقات على هذه الادعاءات التي لا يتسنى لـRT التأكد من صحتها.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان المشير حفتر عن بدء قواته "المعركة الحاسمة" بغية السيطرة على العاصمة طرابلس، معقل حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، المعترف بها دوليا.