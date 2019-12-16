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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..المملكة تباغت الجميع وتوجه ضربة مؤلمة للقيادي الحوثي السابق علي البخيتي وتعاقبه بطريقة قاسية جعلته يذرف الدموع مثل الاطفال من شدة القهر ( صورة )

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