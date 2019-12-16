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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجوف افتتاح 100 وحدة سكنية للنازحين من ابناء صعدة في الجوف

الجوف فيصل علي

قام وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي با افتتاح مشروع 100 وحدة سكنية للنازحين من ابناء صعدة في محافظة الجوف بتمويل من جمعية الشيخ عبدالله النوري بدولة الكويت الشقيقة وتنفيذ شبكة استجابة للاعمال الانسانية والاغاثية

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وقال مدير شبكة استجابة طارق لكمان ان هذا المشروع يضم 100 وحدة سكنية مكونه من غرفتين ودورة مياة بالاضافة الي وجود المسجد والحديقة مشيرا الي ان هذا المشروع يستهدف ابناء صعدة النازحين الذي لايوجد لهم سكن

من جانبه اكد وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي ان الجوف سوف تظل فاتحة ابوابها للنازحين من كافة المحافظات موكدا استعداد السلطة المحلية بالتعاون بتوفير الماء والكهرباء حسب الامكانيات المتوفرة

داعيا المنظمات المحلية والدولية الي دعم النازحين بمثل هذه المشاريع النوعية