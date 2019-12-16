تعز: حملة لإزالة العشوائيات من شوارع المدينة

نفذت السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بمحافظة تعز اليوم الإثنين حملة لإزالة العشوائيات من شوارع المدينة.



وشملت الحملة ازالة محطات البترول والغاز التي استحدثت مؤخرا وسط شوارع المدينة ما تسبب في عرقلة حركة السير.



الحملة استهدفت شوارع التحرير والمغتربين والثورة وجمال وبير باشا.



وتأتي هذه الحملة بهدف رفع كافة المخالفات ومكافحة المشاريع غير القانونية.



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