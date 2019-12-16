شبوة .. إفتتاح استراحة لطالبات كلية التربية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

افتتح محافظ شبوة محمد صالح بن عديو،اليوم، استراحة الطالبات بكلية التربية بالمحافظة والتي تضم قاعة متعددة الاغراض و ملحق للخدمات ودورة للمياه.



واشاد المحافظ بافتتاح الاستراحة واهميتها لطالبات الكلية..مثنيا عل مستوى جودة التنفيذ لتصميمها الهندسي.

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وناقش محافظ شبوة مع عميد الكلية الدكتور خالد بن سريع وهيئة التدريس، اوضاع الكلية ومستوى سير العملية التعليمية والاكاديمية فيها ، وحاجة الكلية لمبنى حديث يليق بها وغيرها من الاحتياجات الاساسية التي تخدم تطوير مساق رسالتها العلمية والعملية .

وثمن عاليا الجهود التي تبذلها عمادة الكلية وهيئاتها التعليمية من اجل تعزيز مسيرة تعليميها الاكاديمي والوصول بها الى الافاق المنشودة وتحقيق جودة مخرجاتها كل عام.

وفي ختام اللقاء وجه المحافظ بن عديو باعتماد مشروع مبنى جديد للكلية على ان ينفذ على مرحلتين .