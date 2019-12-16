ورشة علمية في عدن تناقش أهمية ودلالات إتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ناقشت ورشة علمية نظمتها جامعة عدن بالشراكة مركز الملك سلمان للإغاثة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن صباح اليوم بالعاصمة عدن، أهمية ودلالات إتفاق الرياض .



وفي إفتتاح الورشة، أكد رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور أن الورشة تأتي في إطار حرص جامعة عدن وبالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والبرنامج السعودي للتنمية للتوعية بأهمية اتفاق الرياض الذي يشكل منطلق أساسيا لتثبيت الأمن والاستقرار والتأكيد على الشراكة الوطنية بين القوى الحية في البلاد .

ودعا الجميع إلى نبذ الفرقة والتعصب والعمل لإنقاذ البلاد من الفوضى والتوجه نحو السلام و البناء .

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بدوره أكد قائد التحالف العربي بعدن العميد طيار " مجاهد العتيبي " أن قوات التحالف العربي تبذل جهود جبارة لتنفيذ بنود اتفاق الرياض كما وردت ، لافتا ان هناك صعوبات ولكنه ليس مستحيل تجاوزها لتنفيذ الاتفاق لتعود اليمن كما كانت عليه في السابق سعيدة عربية بامتياز .. مشيدا بدور جامعة عدن الريادي والتنويري الذي يهدف إلى التوعية بماهية اتفاق الرياض ومخرجاته .

تناول المشاركون خلال الجلسة الأولى محورين اساسين وهما المحور - السياسي - العسكري - الإعلامي _ تناول فيه عدد من اوراق العمل وهي على النحو التالي " أهمية الجانب العسكري والامني في اتفاق الرياض وإبعاده " قدمها عميد كلية الحقوق الدكتور محمد صالح و " البعد السياسي لاتفاقية الرياض " للدكتور علوي مبلغ و "الإعلام ودوره في تعزيز ثقافة التسامح وقبول بالآخر والأصدقاء الإعلامية والإقليمية والدولية واتفاق الرياض " للدكتور محمد محمد عبدالهادي فيما استعرض ورقة العمل التي قدمها " صالح الذيباني " نشاط مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وما هي أهم النجاحات التي حققها المركز تجاه الشعب اليمني خلال الفترة الماضية .

وتم في الجلسة الثانية تناول المحور الاقتصادي الاجتماعي ، من خلال تناول اوراق عمل بعنوان " اتفاق الرياض يؤسس لسلام مستدام " للدكتور هدى علي علوي ، و" أهمية التكامل في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية لنجاح الرياض " محمد بن ه‍ُمام " ، و" رؤية لتحويل اتفاق الرياض التاريخي كمدخل لمعافاة الاقتصاد والنهوض بالتنمية الدكتور " محمد عمر باناجة " و أهمية اتفاق الرياض في تعزيز قيم المواطنة والسلم الاجتماعي قدمها الدكتور" عبدالحكيم بلقيس" .

وتم خلال عرض فلم وثائقي عن مهمان مركز الملك سلمان للإغاثة والانجازات التي حققها خلال الفترة الماضية . وكذا تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في إنجاح اعمال الورشة