وكيل اول المهرة بن عويض يلتقى قيادة مفوضية الكشافة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المهرة
التقى صباح اليوم مختارمحمد سعيد بن عويض الجعفري وكيل اول محافظة المهره بمكتبة قيادة مفوضيه الكشافة والمرشدات بمحافظة المهره.
وقد جرى خلال اللقاء مناقشة جمله من القضايا التي تخص شباب مفوضية الكشافه ،والانشطه والبرامج المزمع تنفيذها مطلع العام القادم 2020 م ( المخيم الكشفي السادس للكشاف المتقدم .والحفل التكريمي بمناسبة مرور عشرين عاماً على تاسيس مفوضية الكشافه بالمهره).
من جانبه عبر سعادة الوكيل بن عويض عن امتنانه بزيارة قياده الكشافه بالمحافظة،مبدياً استعداده لتذليل مجمل الصعاب التي تعترض سير الانشطه والبرامج الكشفيه على مستوى مديريات المحافظه .
مشيراً الى وقوف السلطه المحليه بالمحافظة بقيادة الشيخ راجح سعيد باكريت وبقوه الى جانب مفوضية الكشافه ودعم انشطتها الشبابيه المختلفه بصوره دائمه ومستمره ودون توقف ،لما لها من اهميه في اوساط القطاع الشبابي والكشفي والاجتماعي .
حضر اللقاء القادة خميس جمعان متوانع نائب مفوض الكشافه بالمهره والقائد عبد الرحمن عبد الخالق مفوض تنمية العضويه والقائد واثق اليوسفي مفوض البرامج والقائد خالد امين مفوض تنمية العضويه والقائد مختار باداس مفوض الاعلام والقائد نوبي ربيع مفوض العلاقات .
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