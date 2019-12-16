اخبار الخليج / اخبار اليمن

هل سبق أن شاهدت الفنان أبوبكر سالم وهو في عنفوان شبابه؟ صورة نادرة

0 نشر
اليمن العربي - عبدالله محسن 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل سبق أن شاهدت الفنان أبوبكر سالم وهو في عنفوان شبابه؟ صورة نادرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

هل سبق أن شاهدت الفنان أبوبكر سالم وهو في عنفوان شبابه؟ صورة نادرة

الخليج 365 - عبدالله محسن

رصد محرر "الخليج 365" صورة نادرة للفنان أبوبكر سالم بلفقيه، وهو في عنفوان شبابه في العاصمة اللبنانية بيروت.

 

وتعد الصورة التي تحصل عليها "الخليج 365" من أندر الصور للفنان الراحل، الذي أثرى الفن اليمني، والأغنية الحضرمية على وجه الخصوص بعطائه حتى أيامه الأخيرة.

Advertisements

 

وانتقل الفنان الكبير أبوبكر سالم بلفقيه الى جوار ربه في العاشر من ديسمبر 2017، بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الفني، وتراث شاسع أثرى الفن الحضرمي.

 

 

eb9f0ab732.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل سبق أن شاهدت الفنان أبوبكر سالم وهو في عنفوان شبابه؟ صورة نادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا