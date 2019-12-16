هل سبق أن شاهدت الفنان أبوبكر سالم وهو في عنفوان شبابه؟ صورة نادرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عبدالله محسن

رصد محرر "الخليج 365" صورة نادرة للفنان أبوبكر سالم بلفقيه، وهو في عنفوان شبابه في العاصمة اللبنانية بيروت.



وتعد الصورة التي تحصل عليها "الخليج 365" من أندر الصور للفنان الراحل، الذي أثرى الفن اليمني، والأغنية الحضرمية على وجه الخصوص بعطائه حتى أيامه الأخيرة.

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وانتقل الفنان الكبير أبوبكر سالم بلفقيه الى جوار ربه في العاشر من ديسمبر 2017، بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الفني، وتراث شاسع أثرى الفن الحضرمي.