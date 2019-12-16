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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني بن بريك : أيوب طارش قامة عربية كبيرة نعتز به في الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أشاد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، بالفنان اليمني أيوب طارش، واصفاُ أياه بـ"أحد أساتذة الفن الجميل" .
وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "بعيدا عن السياسة الفنان العربي الكبير المبدع أيوب طارش قامة عربية كبيرة نعتز به في الجنوب كفنان عربي أصيل ويستحق كل تكريم" ..
وأضاف "وقامته الفنية السامقة لايضيرها أبدا الاستغلال السياسي فهو أبعد ما يكون عن لوثة الأحزاب الدموية الإرهابية" .. موجهاً التحية من الأعماق للفنان أيوب طارش .
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