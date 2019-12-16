تدشين امتحانات الفصل الدراسي الاول لمدارس وثانويات وادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2019 / 2020 م بمديريات الوادي والصحراء .
وخلال تفقده سير الامتحانات بثانوية النهضة العلمية بسيئون تعرف الوكيل الكثيري من مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد احمد فلهوم الى شرح عن التهيئة والترتيبات التي سبقت عملية بدء الامتحانات التي تقدم لها قرابة 150 الف طالب وطالبة موزعين على 360 مدرسة اساسية وثانوية .
و حث الوكيل الكثيري الطلاب الى بذل المزيد من الجهد لتحقيق مراكز متقدمة تشرف اسرهم ومجتمعهم و تمكنهم في المستقبل من النهوض بالبلد نحو النهضة والبناء .
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