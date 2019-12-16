مناقشة مشاريع تحسين وتطوير شبكة الطرق بمدينة سيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 الخليج 365 - سيئون التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم بمدير عام مديرية سيئون محمد العامري كرس لمناقشة آلية تنفيذ توسعة طرق مداخل مدينة سيئون من الجهتين الشرقية والغربية لتخفيف حالة الازدحام وتنظيم حركة المرور داخل مدينة سيئون.

Advertisements وأكد وكيل المحافظة حرص السلطة المحلية على تنفيذ مشاريع طارئة تواكب متطلبات المرحلة الحالية لتستوعب التزايد السكاني . كما أكد الكثيري الاهتمام بتأهيل وصيانة الطرقات من الحفريات التي تسببت في وقوع الكثير من الحوادث .

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