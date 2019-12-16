وقفة احتجاجيه لأبناء الدريهمي تنديدا باتفاق استكهولم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
نفذ أبناء الدريهمي في الساحل التهامي امس الأحد، وقفة احتجاجية ، للتنديد بعدم تنفيذ اتفاقية ستوكهولم التي مر عليها عام دون تنفيذها.
المشاركون في الوقفة التي أقيمت في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة شاركوا في الوقفات التي أقيمت في عدد من مديريات الساحل التهامي وفي العاصمة المؤقتة عدن تحت عنوان (اتفاقية ستوكهولم عام من الفشل الأممي في الحديدة) ..
وأكدوا أن اتفاقية ستوكهولم التي تفاءلوا بها أن تنهي معاناتهم تحولت إلى مشكلة حيث أدت إلى تفاقم معاناتهم بشكل كبير نتيجة بُعدهم عن اهاليهم وديارهم في المدينة ، وأكدوا فشل الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاقية.
وأشاروا إلى أن مليشيا الحوثي منذ إبرام اتفاق ستوكهولم وسريان الهدنة اقترفت ما يزيد على ألفي انتهاك، وقتلت وجرحت الآلاف من المواطنين معظمهم من النساء والأطفال، وحولت مدينة الحديدة إلى ثكنة عسكرية وقنبلة موقوتة من خلال حفر الأنفاق وبناء المتاريس في الشوارع والأزقة.
واستعرض المشاركون في الوقفة جملة من الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي من اعتقال المواطنين ونهب حقوقهم وتشريد مئات الآلاف حتى وقف بهم الحال ليصبحوا لاجئين ونازحين.
كما حمّل المشاركون الأمم المتحدة والمليشيات الحوثية مسؤولية فشل اتفاقية ستوكهولم ونتائجها.. وذلك بسبب تراخي المبعوث الأممي مع المليشيا التي سعت باستمرار على المراوغة والتملص من تنفيذ بنوده دون اكتراث منهما بنتائج ذلك وآثاره على المواطنين في الحديدة وفي اليمن عامة
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