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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مُحلل سياسي يعلق عن الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية لعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
الشحات غريب
كشف الأكاديمي والمُحلل السياسي اليمني الدكتور فضل الربيعي عن الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعيةلعدن.
وقال الربيعي في حواره الخاص لــ "الخليج 365": ممكن القول إنه لم يتغير شي نحو الإنفراج أو معالجة بعض الاختلالات والاحتقان في المجتمع بل إن الأوضاع العامة ازدادت سوء بعد عودة الحكومة إلى عدن على سبيل المثال ما هو حاصل من تدهور كبير في خدمات الكهرباء والمياه وعودة الاضطرابات والاغتيالات في عدن وهو مؤشر خطير جدأ .
وكانت الاغتيالات قد استهدفت عناصر أمنيه وعسكرية يمكن القول إن هذه الاغتيالات عادت إلى تلك الفترة السيئة التي عاشتها عدن في 2015 _ 2016 عندما نشطت التنظيمات الإرهابية وداعش في المدينة، لكن كانت قوات الأمن ومكافحة الإرهاب بقيادة الشهيد البطل منير أبو اليمامة اليافعي كانت قد تمكنت في السنوات الماضية من إخماد وهزيمة هذه العناصر، قائلاً السؤال الذي يتبادر اليوم إلى ذهن المواطن العادي لماذا عادت هذه الأوضاع السيئة مع عودة الحكومة إلى عدن وما علاقة ذلك بمواقف بعض الأطراف من تنفيذ اتفاقية الرياض.
وتابع: كما أن المهمة الأولى لعودة الحكومة المحددة في الاتفاقية هي مهمة محددة بتسليم رواتب العسكر الجيش والأمن ومع الأسف الشديد لم يتم صرفها سواء تم صرف راتب شهر واحد فقط، وهؤلا لهم خمسة أشهر بدون رواتب وتعرفوا تأثير ذلك على حياة هولا وأسرهم في ظل تصاعد الأسعار.
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