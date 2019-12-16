محلل سياسي يعلق على  فتوى هيئة علماء اليمن بشأن الجنوبيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الشحات غريب

علق الأكاديمي والمُحلل السياسي الدكتور فضل الربيعي على فتوي هيئة علماء اليمن بشأن الجنوبيين؟



Advertisements

وقال في حواره الخاص لــ "الخليج 365"، أما عن فتوى علماء الشمال أي كما يسمون بعلماء اليمن فمقوفهم تجاه الجنوب لم يتغير علي مر التاريخ، حيث أثبتت الوقائع على الأرض والشواهد التاريخية أن المشكلة في اليمن هي أعمق مما يتداوله الإعلام ويصوره اللاعبون السياسيون في الداخل اليمني وفي الوسط الاقليمي والدولي.

وتابع: فالمشكلة الحقيقية تتحدد في بنية الحكم أساساً التي تستند على ذهنية الإستبداد والغلبة وتخرج بغلاف الفتاوى الدينية منذ أيام الإمام إلى يومنا هذا، وهناك شواهد كثيرة وليس مستغرباً اليوم أن نشاهد مؤشرات التحالف الثنائي بين الحوثي والاخوان، فقد كان تحالف الأمس الغريب بين عفاش والحوثي، وهكذا في 1994م بين صالح والاصلاح في حربهم على الجنوب.

وفي العام 1990م ظهرت الخلافات السياسية بين قوى النظام وانتهت بحرب عام 1994م بين الشمال والجنوب، وهكذا بدأت حرب 2015م بين الشرعية والحوثي.