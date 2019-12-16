"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الاثنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الاثنين 16 ديسمبر /كانون الأول 2019.

- البحسني يعمّد اتفاقيات لعدد من المشاريع التنموية والخدمية في وادي وصحراء حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/442673 - بالصور.. مسؤول بتعز تعز يشيد بالصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذه لعدد من المشاريع https://www.elyamnelaraby.com/442670 -بالصور.. مسؤولون بتعز يناقشون الموازنة التقديرية المقترحة للعام 2020 https://www.elyamnelaraby.com/442666 -يشدد على أهمية تفعيل الجانب الرقابي في متابعة تحصيل الموارد المالية https://www.elyamnelaraby.com/442660 -حجة.. تشكيل لجنة نزول الميداني لضبط المتلاعبين بأسعار السلع https://www.elyamnelaraby.com/442659 - عمران.. المليشيا تقتحم عرسا لآل ثعيل والفنان ينجو من الخطف بأعجوبة https://www.elyamnelaraby.com/442657 -قيادي بحزام مريس الضالع يتفقد جرحى الحزام في عدن https://www.elyamnelaraby.com/442650 - وفاة مواطن ثانٍ بأحد مستشفيات إب جراء إنفلونزا الخنازير https://www.elyamnelaraby.com/442645 - شبوة.. مدير الصحة بارحمة يتفقد مستشفى عسيلان https://www.elyamnelaraby.com/442643 Advertisements -حوثي يعتدي على موظف واستمرار تعيين حوثيين بمختلف المؤسسات بإب https://www.elyamnelaraby.com/442637 - خلافات بين قيادات حوثية تتسبب بمواجهات مسلحة في إب https://www.elyamnelaraby.com/442626 - قصف مدفعي حوثي على المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/442621 -الجوف.. افتتاح مشروع 100 وحدة سكنية للنازحين من أبناء صعدة https://www.elyamnelaraby.com/442620 -المشتركة تصد هجوما حوثيا عنيفا على مواقعها في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/442616 - ذمار.. بيان من أبناء الحدأ بعد الاعتداء الحوثي الأخير في المصاقرة https://www.elyamnelaraby.com/442614 - صنعاء.. مليشيا الحوثي تختطف امرأتين من الحيمة https://www.elyamnelaraby.com/442611 - الحوثية تجدد قصفها على الجاح ببيت الفقيه جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/442609 -الحديدة.. أحياء التحيتا السكنية تتعرض لقصف حوثي بمختلف أنواع الأسلحة https://www.elyamnelaraby.com/442607 - نيران حوثية مكثفة على المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/442605

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