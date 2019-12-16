البحسني يعمّد اتفاقيات لعدد من المشاريع التنموية والخدمية في وادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

عمّد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم عدد من المشاريع التنموية والخدمية التي سيتم تنفيذها في وادي وصحراء المحافظة، بحضور وكيل حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي.



ونصت الإتفاقية الأولى على تنفيذ مشروع حفر بئر ارتوازية بمنطقة شروج الخطر بمديرية زمخ ومنخ، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وتنفيذ مكتب حامد أبو حامد وبتكلفة إجمالية بلغت مائه وثلاثة وستون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون دولار أمريكي وثلاثة وخمسون سنتا، خلال فترة زمنية تمتد لأربعة أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ تسليم الموقع شريطة أن يتم التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية والمخططات الهندسية وبحسب جداول الكميات الموقع عليه في الاتفاقية.

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كما نصت الاتفاقية الثانية على تنفيذ مشروع تأهيل قاعتين بأستاذ سيئون لكلية التربية البدنية والرياضية بجامعة سيئون، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وتنفيذ مجموعة فوتوكاد للهندسة والمقاولات وبتكلفة إجمالية بلغت ثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وتسعة واربعون دولار وأربعة وعشرون سنتا، خلال فترة زمنية تمتد لثلاثة أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ تسليم الموقع شريطة أن يتم التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية والمخططات الهندسية وبحسب جداول الكميات الموقع عليه في الاتفاقية.

ونصت الإتفاقية الثالثة على تنفيذ مشروع ضخ المياه بالطاقة الشمسية لبئر مياه قف الكثيري 37 كيلو وات وبئر قف العوامر 22 كليو وات، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وتنفيذ شركة نجد للمقاولات وخدمات النفط والغاز بتكلفة إجمالية بلغت واحد وثمانون الف دولار، خلال فترة زمنية تمتد لثلاثة أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ تسليم الموقع شريطة أن يتم التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية والمخططات الهندسية وبحسب جداول الكميات الموقع عليه في الاتفاقية.

كما نصت الاتفاقية الرابعة على توريد سيارتي إسعاف لمستشفى مديرية القطن العام ومستشفى مديرية حريصة العام، بتمويل من السلطة المحلية للمحافظة وتنفيذ المركز التجاري للسيارات والمحركات فرع سيئون وبتكلفة إجمالية بلغت ثمانية وثمانون الف دولار، خلال مدة زمنية تمتد لشهرين يبدأ احتسابها من تاريخ توقيع العقد طبقا للمواصفات الفنية والمتطلبات والشروط المطلوبة.