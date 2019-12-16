عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. مسؤول بتعز يشدد على أهمية تفعيل الجانب الرقابي في متابعة تحصيل الموارد المالية

الإثنين 16 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

شدد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي على أهمية تفعيل الجانب الرقابي في متابعة تحصيل وتحسين الموارد المالية بالمحافظة والحفاظ على المال العام وتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين في اداء واجباتهم.



جاء ذلك خلال حضوره اجتماعا عقده مدير عام مكتب المالية بالمحافظة الدكتور محمد السامعي صباح اليوم ، لتقييم أداء العمل لممثلي مكتب المالية بالمراكز الصحية في مديريات المظفر والقاهرة في المدينة.

الاجتماع الذي ضم مدراء المالية وممثلي مكتب المالية بالمراكز الصحية، اكد وكيل اول المحافظة على اهمية العمل بشكل مؤسسي لضمان تقييم الأداء وتحصيل الموارد المالية في كل المرافق الحكومية بالمحافظة مشيدا بإدارة وموظفي مكتب المالية بالمحافظة على جهودهم المبذولة خلال الفترة السابقة والتحسن الملحوظ بالمنظومة المالية.

وحث المخلافي مكتب المالية الى بذل مزيد من الجهود خلال الفترة القادمة لضمان تحصيل الموارد المالية بالمحافظة بالشكل المطلوب والعمل على تحسين الايرادات بشكل عام لمواجهة احتياجات المحافظة وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين، والرفع بالاشكالات والصعوبات التي تواجه سير العمل في مكتب المالية وفروعه بالمديريات ليتم معالجتها.

من جانبه، أوضح مدير عام مكتب المالية بالمحافظة الدكتور محمد عبدالرحمن السامعي على أهمية تكاتف الجميع كلاً من موقعه ومسؤوليته ، وفق الصلاحيات الممنوحة لممثلي مكتب المالية في متابعة الموارد المالية بالطرق القانونية ، والعمل على أساس الدورة المستندية الصحيحية وعدم الصرف من الايرادات.

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كما طالب السامعي بوضع حلول عاجلة للإشكالات والمعوقات التي تواجه سير اداء عمل ممثلي مكتب المالية بالمراكز الصحية كافة، لضمان توفير الخدمة الصحية المناسبة للمواطنين بسهولة ويسر، والالتزام بالتسلسل الإداري سواء في الرفع بالاحتياجات اللازمة لتسيير العمل او الاشكالات التي تعيق أداء اعمالهم.

وخرج الإجتماع بعدد من القرارات والتوصيات أبرزها تفعيل دور ممثلي المالية ومنحهم الصلاحيات وفقاً للمهام الموكلة إليهم ، والتحقق من الإجراءات القانونية لسير المعاملات في المراكز الصحية ، وضرورة نزول لجنة رقابية من قبل المكتب للمراكز لمعرفة سير العمل.

كما اوصى الإجتماع بتوفير أمناء للصناديق لكل المراكز الصحية ، ومتابعة وتوريد الإيرادات أولاً بأول ، وكذا متابعة توريد المدورات لدى أمناء الصناديق والرفع بالإحتياجات اللازمة للمراكز الصحية.