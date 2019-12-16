قيادي بحزام مريس الضالع يتفقد جرحى الحزام في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

عدن الضالع - الخليج 365

تفقد قائد القطاع الخامس في الحزام الامني بمريس بمحافظة الضالع المقدم نصر جعوال، جرحى الحزام الامني بجبهة مريس الذين يتلقوا العلاج بمستشفى الجمهورية بمحافظة عدن.

واطلع قائد القطاع الخامس في الحزام بمريس المقدم نصر جعوال ، خلال الزياره التفقديه ، الذي كلفه بها قائد الحزام الأمني بالضالع العميد احمد قايد ، على أوضاع الجرحى في المستشفى وتطمئن على صحتهم ،كما قدم لهم مساعدات مالية.

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وأشاد قائد القطاع الخامس في الحزام الامني بمريس المقدم نصر جعوال ، بالتضحيات الوطنية التي بذلها ابطال قوات الحزام الأمني في سبيل استعادة الأرض الدولة المنهوبة ، وتحريرها من ميليشيات الحوثي الانقلابية التي تعمل لخدمة أجندات خارجية مدمرة.

وأكد المقدم نصر جعوال أن الاهتمام بالجرحى يشكل أولوية قصوى لدى قيادة الحزام الأمني في مريس ومحافظة الضالع بشكل عام ، وأن أي مساعدات أو رعاية تقدم لهم لا تساوي شيئا أمام تضحياتهم الكبيرة التي ستخلدها الأجيال.

ولفت المقدم نصر جعوال الى أن ابطال الحزام الأمني والقوات المشاركة في جبهات القتال بمريس ، وباب غلق، والفاخر ، وبتار ، والجب ، وصبيرة ، والازارق ، بمحافظة الضالع ، لقنوا المليشيات دروسا قاسية وان بقية مديريات المحافظة ومحافظة اب على موعدا مع التحرير في القريب العاجل.