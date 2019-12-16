شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة مواطن ثانٍ بأحد مستشفيات إب جراء إنفلونزا الخنازير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 إب - الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بوفاة حالة جديدة جراء إنفلونزا الخنازير.

Advertisements وأوضحت المصادر، بأن مواطنا ثانيا توفي بأحد مستشفيات مدينة إب متأثرا بإصابته بوباء يشتبه أنه "إنفلونزا الخنازير" بعد يوم من وفاة مواطن بذات الوباء. ويأتي هذا وسط تكتم شديد من الجهات الصحية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية ورفض المستشفيات الحكومية استقبال المرضى المصابين بالوباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مواطن ثانٍ بأحد مستشفيات إب جراء إنفلونزا الخنازير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.