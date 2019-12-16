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عدن - ياسمين التهامي - يتحدث لأول مرة عن الجيش في ابين وشبوة ... مصير اتفاق الرياض والتنسيق الجاري مع التحالف ... تصريح جديد للمجلس الانتقالي

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك ” بأن المجلس الانتقالي والتحالف على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي محاولات لـ “شن حرب على الجنوب.

وقال بن بريك في لقاء خاص لقناة عدن المستقلة:” لا يوجد جيش وطني، وإنما توجد أذرع عسكرية وإرهابية تتبع حزب الإصلاح وهي وراء أعمال الفوضى بعدن وأبين وشبوة.

جديد اب برس :

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وفيما يخص ادعاءات الاخوان حول السجون السرية اوضح نائب الرئيس قائلا” من لديه أدلة على وجود سجون سرية في عدن فليكشفها، ونحن لا نبرأ بعض الجنود من حدوث بعض الانتهاكات لكنها لا ترتقي لوصفها وكأنها أعمال فاشية وقناة الجزيرة كاذبة، والرد عليها مضيعة للوقت.

وأكد بن بريك ان قوات النخبة الشبوانية ستعود كما نص اتفاق الرياض وكما كانت الأوضاع قبل أغسطس، ووضعنا إدارة ملفها بيد التحالف.

وفيما يخص ملف الأراضي قال نائب الرئيس في حوارة مع قناة عدن المستقلة : ” ملف الأراضي ملف معقد وهناك من يريد أن يشغل الانتقالي بهذا الملف، ومن أخذ شبر بدون حق، سيتم استرداده وإن بنى فيه عشرون دور”.

وأشار الى ان لغة المناطقية في الجنوب استغلها خصوم الجنوب منذ زمن ومن يعزف على هذا الوتر لا يريدون للجنوب خيرا والمصيبة العظمى أن هناك من يستخدمون أبناءنا لهذا الغرض، وسيكتشف هؤلاء فداحة الخطأ الذين وقعوا به وأصبحوا دمية يحركها غيرهم.