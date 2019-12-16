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عدن - ياسمين التهامي - كشف بنود أخطر اتفاق عقده أردوغان ... أثار جنون محمد بن زايد والسيسي

كشف موقع "ترك برس" التركي، تفاصيل أخطر اتفاق عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الشرق الأوسط، والذي أثار جنون ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.

وأفاد الموقع، بأن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية الشرعية، تنص على التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ مذكرة التفاهم في مجال التدريب العسكري الموقعة بينهما في 4 أبريل/نيسان 2012 بعين الاعتبار.

وأكد الطرفان في الاتفاقية المكونة من 17 صفحة، على أن التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية سيكون على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة، وبما يساهم في خدمة المصالح المشتركة والقدرة الاقتصادية لهما.

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وشملت البنود "دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤولية الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي؛ إنشاء مكتب مشترك في ليبيا عند الطلب للتعاون في مجالات الأمن والدفاع (بعدد كاف من الخبراء والموظفين)".

وتضمنت "توفير التدريب، المعلومات التقنية، الدعم، التطوير، الصيانة، التصليح، الاسترجاع، التخلص، ودعم وتقديم المشورة وتحديد الآليات، المعدات والأسلحة البرية والبحرية والجوية، والمباني والعقارات (مراكز التدريب)، بشرط أن يحتفظ المالك بها".

وتلتزم تركيا بتقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات واستخدام نشاطات التعليم والتدريب ونظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، البحرية، الجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود الطرفين بدعوة من الطرف المستقبل.

كما تضمنت "التدريب والتعليم الأمني العسكري، المشاركة في التدريبات المشتركة أو المناورات المشتركة، الصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، الهياكل التنظيمية للشرطة والقوات المسلحة والأمنية، بناء وتجهيز الشرطة والوحدات العسكرية والأمنية وإدارة الموظفين، التعاون في المجال الاستخباراتي والعملياتي".

ومن البنود، تبادل الأسلحة والمعدات العسكرية بين البلدين مع تبادل المعلومات الاستخباراتية حول "تهديدات الأمن الوطني التي تستهدف الطرفين" و"الإرهاب العالمي" و"التطورات الأمنية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك للطرفين".

وكانت تركيا أبرمت مع حكومة الوفاق الوطني الليبية مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري وتحديد الصلاحيات البحرية في أنقرة، يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني، وأثار هذا الإجراء معارضة شرسة من قِبَل سلطات شرق ليبيا، إضافة إلى مصر واليونان وقبرص.