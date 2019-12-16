- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حوثي يعتدي على موظف واستمرار تعيين حوثيين بمختلف المؤسسات بإب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
إب - الخليج 365
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن مشرف حوثي اعتدى على موظف في مؤسسة المياه، فيما يجري الحوثي تغييرات واسعة في مكتب الأِشغال.
وفي التفاصيل، ذكرت المصادر، بأن مشرف مليشيا الحوثي الإنقلابية بمؤسسة المياه والصرف الصحي المدعو "أبو سالم" اعتدى بالضرب المبرح على أحد موظفي المؤسسة "محمد مضر" وسط استياء من قبل موظفي المؤسسة ومطالبات بمحاسبة الجاني ووضع حد لإنتهاكاته داخل المؤسسة.
وتجري مليشيا الحوثي الإنقلابية تغييرات واسعة في مكتب الأِشغال وأقالت مدراء مناطق وإدارات عدة واستبدلتهم بموالين لها ضمن عملياتها المستمرة في مشروع "حوثنة الدولة" وسط استياء واسع في أوساط الموظفين.
كانت هذه تفاصيل خبر حوثي يعتدي على موظف واستمرار تعيين حوثيين بمختلف المؤسسات بإب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.