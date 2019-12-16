حوثي يعتدي على موظف واستمرار تعيين حوثيين بمختلف المؤسسات بإب 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

إب - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن مشرف حوثي اعتدى على موظف في مؤسسة المياه، فيما يجري الحوثي تغييرات واسعة في مكتب الأِشغال.

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وفي التفاصيل، ذكرت المصادر، بأن مشرف مليشيا الحوثي الإنقلابية بمؤسسة المياه والصرف الصحي المدعو "أبو سالم" اعتدى بالضرب المبرح على أحد موظفي المؤسسة "محمد مضر" وسط استياء من قبل موظفي المؤسسة ومطالبات بمحاسبة الجاني ووضع حد لإنتهاكاته داخل المؤسسة.

وتجري مليشيا الحوثي الإنقلابية تغييرات واسعة في مكتب الأِشغال وأقالت مدراء مناطق وإدارات عدة واستبدلتهم بموالين لها ضمن عملياتها المستمرة في مشروع "حوثنة الدولة" وسط استياء واسع في أوساط الموظفين.