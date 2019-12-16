قصف مدفعي حوثي على المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي قصف مدفعي وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات قصفت بقذائف مدفعية الدبابات وبقذائف مدفعية الهاون شرق مديرية الدريهمي. وأردفت المصادر أن المليشيات أطلقت عددا من قذائف مدفعية الهاوزر صوب مواقع القوات المشتركة غرب المديرية، واستهدفتها بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 ، وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبأسلحة معدلات البيكا. وتسعى المليشيات الحوثية الموالية لإيران لنسف الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار ، والقضاء على الجهود الأممية لإحلال السلام في الحديدة ، في ظل صمت أممي مطبق حيال التصعيد الحوثي الخطير في مختلف مديريات ومناطق جنوب محافظة الحديدة.

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