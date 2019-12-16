الجوف.. افتتاح مشروع 100 وحدة سكنية للنازحين من أبناء صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 افتتح وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، أمس، مشروع 100 وحدة سكنية للنازحين من ابناء محافظة صعدة في مديرية الحزم.

Advertisements والمشروع بتمويل وإشراف جمعية الشيخ "عبدالله النوري" الخيرية في دولة الكويت. وتضم كل وحده سكنية غرفتين ودورة مياه، بالإضافة الى مسجد وحديقة صغيرة.

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