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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذمار.. بيان من أبناء الحدأ بعد الاعتداء الحوثي الأخير في المصاقرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ ذمار
دعا أبناء قرية المصاقرة بذمار قبائل الحداء بشكل خاص وقبائل ذمار بشكل عام للوقوف أمام الهجوم الغاشم الذي نفذته مليشيات الحوثي على قريتهم مساء الخميس الماضي.
وأدان أبناء المصاقرة الهجوم الحوثي المفاجئ على قريتهم وما تلاه من سفك للدماء ومداهمة للمنازل وترويع ساكنيها من نساء وأطفال وتشريد أبنائها وأعتقالهم من مساكنهم وحصارهم وبطرق إرهابية لا تجيزها أحكام الإسلام ولا الأعراف والأسلاف القبلية.
وطالب أبناء المصاقرة قبائل الحدا وذمار بالالتفاف الجاد وتقصي الحقائق وردع الظالم وإنصاف المظلوم وصيانة الأعراض والحرمات وتحكيم شريعة الإسلام والاعراف القبلية التي سار عليها الآباء محذرين من حدوث عواقب وخيمة لن ينجو منها أحد.. وفق البيان.
وكشفت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية، عن اختطاف مليشيا الحوثي أكثر من 146 من سكان قرية المصافرة بينهم أطفال واقتادتهم إلى سجن المردع بمركز مديرية الحدأ بمحافظة ذمار.
وأدانت الوزارة في بيان أمس السبت، هجوم ميليشيا الحوثي على منازل المدنيين في قرية المصاقرة بمديرية الحدأ محافظة ذمار مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين بينهم امرأة وإصابة آخرين.
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