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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. مليشيا الحوثي تختطف امرأتين من الحيمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
اختطفت جماعة الحوثي الأسبوع الماضي امرأتين شقيقتين من أحد أحياء العاصمة، وقامت بإخفائهما دون معرفة الأسباب.
وذكر مصدر مطلع، أن امرأتين من أسرى "آل الردوع" التي تنحدر من عزلة "جحالة" بمخلاف عانز التابع لمديرية الحيمة الخارجية، اختفتا الأسبوع الماضي، بعد خروجهما من منزلهما الكائن في حارة "الأعناب" شمال العاصمة صنعاء، حيث اتضح لاحقا أنهما تعرضتا للاختطاف على يد الحوثيين.
ووفق المصادر، فإن عناصر حوثية قامت باختطاف الأختين من جوار إحدى المدارس في حارة "الأعناب"، أثناء توجههما إلى مقر عمل والدتهما، واقتيادهما إلى جهة مجهولة، حيث يحاول أقاربهما معرفة المكان لكن دون جدوى.
وكانت منظمات حقوقية اتهمت جماعة الحوثي الانقلابية باحتجاز مئات الفتيات والنساء في صنعاء، وإيداعهن سجون غير قانونية، وتوجيه تهم كاذبة لهن، بهدف ابتزاز أقاربهن
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