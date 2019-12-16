شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تجدد قصفها على الجاح ببيت الفقيه جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن ، قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، بالقذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة.

Advertisements مصادر عسكرية ميدانية في الجاح ذكرت بأن مليشيات الحوثي أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120، وقذائف B10 على مواقع القوات المشتركة بشكل عنيف ومتواصل. وأضافت المصادر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 وبأسلحة معدلات البيكا صوب المواقع ، كما أطلقت قناصة المليشيات النار على المواقع واستهدفتها بشكل متواصل. وتواصل المليشيات الحوثية خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار ، في تحدٍّ سافر منها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ، وفي سعي منها للقضاء على عملية السلام الأممية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تجدد قصفها على الجاح ببيت الفقيه جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.