الصومال .. لجنة مجلس الشيوخ تشارك قادة الأمن في مشروع قانون التقاعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

حسن محمد

أجرت لجنة الدفاع والأمن في مجلس الشيوخ اليوم مداولات من رؤساء الأمن في البلاد أثناء بحثهم عن آرائهم بشأن مشروع قانون التقاعد لقوات الأمن المعروض حالياً على مجلس الشيوخ.

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وقد تحدث الجنرال جامع محمد كاليب ، الذي كان يشغل من قبل مناصب مختلفة في البلاد ، بما في ذلك قائد الشرطة والعميد محمد شيخ علي دابل بايلوت ، عن مشروع القانون وكان من الممكن القيام بالشكل المناسب للقوات المسلحة.

يهدف مشروع القانون إلى توفير برنامج رعاية للأفراد المتقاعدين في القوات النظامية التي تشمل الإدارات العسكرية والشرطية والاستخبارية والإصلاحية.