شاھد التفاص #1740;ل المرعبة ... الإعلان عن وجود دولة ننو #1740;ة تحت ركام الارض ستدمر العالم اجمع لو افاقت

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عدن - ياسمين التهامي - شاھد التفاصیل المرعبة ... الإعلان عن وجود دولة ننویة تحت ركام الارض ستدمر العالم اجمع لو افاقت

نبھت صحیفة صینیة إلى وجود دولة نوویة راقدة تحت رماد الانتظار.

وبحسب "سوھو" فإن الیابان دولة نوویة؛ إذ تملك من الوقود النووي ما یكفي لصنع 6000 قنبلة نوویة وحصلت الیابان على ھذه الكمیة من الوقود النووي بذریعة تطویر المحطات النوویة لإنتاج الكھرباء.

وقالت الصحیفة: إن الولایات المتحدة الأمریكیة كانت تكبح تطور الیابان خلال عشرات السنین، ولكنھا وفرت في الوقت نفسھ

د ًعما كبی ًرا استغلّتھ الیابان لتصبح دولة اقتصادیة قویة. والآن ترید الیابان أن تلعب دو ًرا نش ًطا في الساحة الدولیة.

ووفق ما نقلتھ وكالة "سبوتنیك": فقد أصبحت الیابان في عداد الـ10 دول الأقوى عسكریا.

ولا یسمح لھا بصنع السلاح النووي، ولكنھا تسیر في طلیعة بلدان العالم في استخدام التكنولوجیا النوویة، ویمكنھا أن تصنع

السلاح النووي من مواد نوویة متوفرة لدیھا في أسرع وقت في حال بدء الحرب. جديد اب برس : Advertisements تفاصيل ماحدث ... تقدم بهذا الطلب العاجل للامير محمد بن سلمان ... أحمد علي عبدالله صالح يبدأ بأول خطوة في طريق الانتقام لوالده هذا ما سيحدث ... للذين يقومون بتجديد جوزاتهم المنتهية ... تحذير شديد اللهجة

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